Son Dakika Haberleri: Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehine değişimi
Son Dakika Güncel Haber

Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehine değişimi

46 dakika önce

Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehine değişimi gerçekleştirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehine değişimi, System.String[]
Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehine değişimi gerçekleştirildi.
Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlarla İlgili Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, Ermenistan'da rehin tutulan Azerbaycan vatandaşı Elvin İbrahimov ile Azerbaycan'da rehin tutulan Ermenistan vatandaşı Zaven Karapetyan'ın değiştirildiği bildirildi. Rehine değişiminin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin aracılığıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, rehin alınırken Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan İbrahimov'un hastaneye yerleştirildiği kaydedildi.
Elvin İbrahimov 16 Mart 2019'da Ermenistan askerlerince, Zaven Karapetyan ise 20 Haziran 2017'de Azerbaycan askerlerince rehin alınmıştı. Ülkeleri, sınıra yakın köylerde oturan her iki şahsın sivil olduğunu ve yollarını kaybederek karşı tarafa geçtiklerini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:26 Kaynak: AA
Azerbaycan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimden sonra İstanbullulara "mangalı ellerimle yakacağım" diyen belediye başkanı sözünü tuttu Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 18:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehine değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]