Azerbaycan ve Ermenistan arasından geçici insani ateşkes yapıldı - Son Dakika

Azerbaycan ve Ermenistan arasından geçici insani ateşkes yapıldı

17.10.2020 22:13
Azerbaycan ve Ermenistan arasından geçici insani ateşkes yapıldı, System.String[]

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yarın yerel saatle 00.00'dan itibaren geçerli olacak insani ateşkes yapıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yarın yerel saatle 00.00'dan itibaren geçerli olacak insani ateşkes yapıldı.

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arabuluculuğunda Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelerek ateşkes anlaşması yapmıştı. Ermenistan anlaşmaya uymayarak Azerbaycan topraklarına saldırılarına devam etmiş ve sivilleri hedef almıştı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan 18 Ekim'de yerel saatle 00.00 itibari ile insani ateşkesi kabul etti" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yarın yerel saatle 00.00'dan itibaren geçerli olacak olan geçici insani ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Bakanlık, "Bu karar AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını temsilen ABD, Fransa ve Rusya Başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayanmaktadır. 10 Ekim Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi" denildi.

Lavrov, Mnatsakanyan ve Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın ateşkes açıklaması öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede Dağlık Karabağ'daki durumun görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Görüşmeler sırasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarına 10 Ekim tarihli Moskova Bildirgesinin insani amaçlı ateşkesi öngören hükümlerine harfiyen uyulması gerektiğini vurguladı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla temel ilkelere dayalı barışçıl çözüme en kısa zamanda ulaşılması amacıyla esaslı müzakerelerin başlaması için Moskova'da varılan anlaşmanın önemi bir kez daha teyit edildi" denildi. - MOSKOVA

Ermenistan, Azerbaycan, Ateşkes, yerel, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan ve Ermenistan arasından geçici insani ateşkes yapıldı - Son Dakika


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