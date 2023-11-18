Paşinyan: Azerbaycan ile barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaştık

Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşması görüşmelerine ilişkin son gelişmeyi duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırılan habere göre, taraflar barış antlaşmasının temel ülkeleri üzerinde anlaştı.

"HALA FARKLI DİPLOMATİK DİLLERİ KONUŞUYORUZ"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir barış antlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını ancak hala "farklı diplomatik diller konuştuklarını" söyledi.

"BARIŞIN TEMEL İLKELERİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMIŞ OLMASI İYİ BİR ŞEY"

TASS'ın aktardığına göre Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili hem iyi hem de kötü haberlerimiz var. Azerbaycan ile barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmış olması iyi bir şey. Bu, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmeler sonucunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

19 EYLÜL'DE KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU YAPILMIŞTI

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

SÖZDE ERMENİ YÖNETİMİ KENDİNİ FESHETMİŞTİ

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.