Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, "Dağlık Karabağ" sorununu görüştü - Son Dakika

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, "Dağlık Karabağ" sorununu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, "Dağlık Karabağ" sorununun çözüm süreci kapsamında video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, "Dağlık Karabağ" sorununun çözüm süreci kapsamında video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

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Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar çözüm sürecindeki mevcut durumu konuştu.

Eş başkanlar, son dönemlerde tarafların agresif söylemlerini artırdığını hatırlatarak bu yönündeki endişelerini dile getirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Ermenistan'ın hayata geçirdiği yasa dışı iskan faaliyetlerini ve altyapı çalışmalarını gündeme getirdi. Memmedyarov, agresif söylemlerin artmasına Ermenistan'ın kışkırtıcı eylemlerinin neden olduğunu ifade etti.

Taraflar, gelecek ay yeniden video konferans yoluyla bir araya gelme konusunda mutabakat sağladı.

"Dağlık Karabağ" sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı.

Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, 'Dağlık Karabağ' sorununu görüştü - Son Dakika

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