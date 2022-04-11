Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

11.04.2022 17:55
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlar Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması için yapılacak işleri müzakere etti.

İki ülke arasında ortak sınır komisyonu oluşturulması konusunu da müzakere eden bakanlar, birtakım insani konular üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 6 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmede barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması için iki ülkenin dışişleri bakanlıklarına talimat verilmesi kararlaştırılmış, Nisan 2022 sonuna kadar ortak sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağlanmıştı.

YORUMLAR
500
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Ararat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 18:08:11. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement