Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu

16.07.2022 20:13
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaptığı baş başa görüşmede, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaptığı baş başa görüşmede, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bayramov ve Mirzoyan arasındaki herhangi bir aracı bulunmaksızın yapılan ilk görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre bakanlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldı, taahhütlerin uygulanmasını müzakere etti ve gelecekteki olası adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ceyhun Bayramov, tüm çabaların iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin düzenlenmesinde ilerleme sağlamaya yönelmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü bildirilerin tüm maddelerinin uygulanması, özellikle Ermenistan silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarından çıkartılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp düşen yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulmasının önemine dikkati çekti.

İki ülke arasında doğrudan diyaloğun devamına önem verdiklerini vurgulayan bakanlar, toplantıyı organize eden Gürcistan tarafına teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Rusya'ya Ermenistan tepkisi: Sözler tutulmadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Rusya'ya Ermenistan tepkisi: Sözler tutulmadı Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Tiflis'te bir araya geldi Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Tiflis'te bir araya geldi
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:49 Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi
19:47 Dışişleri, İngiltere'nin Türkiye'yi Ruanda planına dahil etmek istemesine tepki gösterdi: Türkiye, herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacak
18:19 Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 20:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement