Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika

Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

25.10.2020 22:55

Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, yarın saat 08:00'den itibaren geçerli olacak "geçici insani ateşkes" konusunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı; ABD, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinin insani ateşkesle ilgili olarak uzlaştıkları ortak metni yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedildi.

Bu bağlamda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de (ABD Doğu saatine göre 24:00) başlayacağı belirtildi.

ABD, BARIŞÇIL ÇÖZÜM KONUSUNDA ARABULUCULUK YAPIYOR

Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD'nin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir

Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

Ermenistan, Azerbaycan, Ateşkes, Sivil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 35'e yükseldi Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz
Derbi maçı sonrası Fenerbahçe taraftarının coşkusu stat çevresine taştı Derbi maçı sonrası Fenerbahçe taraftarının coşkusu stat çevresine taştı         
22:24
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez         
21:54
Fenerbahçe taraftarından rakibi kızdıracak tezahürat: Trabzon kümeye Fenerbahçe taraftarından rakibi kızdıracak tezahürat: Trabzon kümeye         
21:23
Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı         
20:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 23:41:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei