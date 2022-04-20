Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı - Son Dakika
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Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı

20.04.2022 13:02
Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Azerbaycan temasları kapsamında iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Bildirisi ve bir dizi anlaşma imzalandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Azerbaycan temasları kapsamında iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Bildirisi ve bir dizi anlaşma imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı.

Törenin ardından Aliyev ve Caparov baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, baş başa görüşmede yaptığı konuşmada, Kırgızistan'la her alanda aktif etkileşimi sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Kırgızistan'la Azerbaycan halklarının kardeş olduğunu belirten Aliyev, ekonomik iş birliği, ulaşım, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel güvenlik gibi konuların iki ülkenin gündeminde olduğunu kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov da Azerbaycanlı kardeşleriyle iş birliğine her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

Görüşmelerin ardından Aliyev ve Caparov, "Azerbaycan ile Kırgızistan arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Bildiri"ye ve iki ülke arasında devletlerarası konseyin oluşturulmasına ilişkin memoranduma imza attı.

Azerbaycan ile Kırgızistan arasında ayrıca ilgili bakan ve yetkililerce eğitim, medya, tarım, iletişim, hava iletişimi, telif hakları ve maliye alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı
Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı
Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı
Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı
Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı - Son Dakika


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