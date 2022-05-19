Azerbaycan ve Litvanya Birçok Alanda İlişkileri Geliştirecek Anlaşmalar Yaptı

BAKÜ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Azerbaycan ve Litvanya Çarşamba günü, pek çok alanda ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir dizi belgeye imza attı. Bir iş forumuna eş başkanlık eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve konuk Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda; ticaret, teknoloji, ulaştırma ve lojistik ile inovasyon gibi çeşitli alanlarda yedi belgenin imzalanması sırasında da hazır bulundu.

Aliyev forumda yaptığı konuşmada, bu belgelerin iki ülke için yeni iş fırsatları yaratmasını umduğunu söyledi. Nauseda da, ikili ekonomik işbirliği potansiyelinden yeterince yararlanılmadığına dikkat çekerek, Avrupa ve Asya arasındaki kilit bağlantı noktalarından biri konumunda bulunan ve dünya pazarında büyüyen bir role sahip olan Azerbaycan'ın Litvanya için çekici bir ticaret ortağı olduğunu belirtti. Nauseda, iki günlük resmi bir ziyaret için Salı günü Azerbaycan'a gitmişti.