Son Dakika Haberleri: Azerbaycan ve Rusya'dan Türkiye'ye vize adımı: Vizesiz gidilebilecek 90 ülke hangileri?
Son Dakika Dünya Haber

Azerbaycan ve Rusya'dan Türkiye'ye vize adımı: Vizesiz gidilebilecek 90 ülke hangileri?

22 dakika önce

İki ülkenin daha Türkiye'ye vizeleri kaldırma kararı almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dünyada toplam 90 ülkeye herhangi bir engel olmadan seyahat edebilecek. Ayrıca 15 ülke sınırda, 10 ülke de e-başvuru ile kolayca vize veriyor.

Azerbaycan ve Rusya'dan Türkiye'ye vize adımı: Vizesiz gidilebilecek 90 ülke hangileri?, System.String[]
Avrupa Birliği, vize başvuru ücretlerinin 60 eurodan 80 euroya çıkartılmasını öngören yasayı onaylaması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler daha cazip hale geldi.

Bu kapsamda Azerbaycan Türkiye'ye vize mecburiyetini kaldırma kararı alan son ülke oldu. Rusya da artık yeşil ve gri pasaportu olan Türk vatandaşlarından vize istemeyecek. Azerbaycan için vizesiz seyahat ise 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu iki uygulama ile birlikte dünya üzerinde toplam 90 ülke 1 ve 3 ay arası turistik ziyaretlerde zahmetsizce gidilip görülebilecek.
Euronews.com'da Görüntüle
Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Türklere yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi "Ucuz altın satışı başlattım" diyen kuyumcu vatandaşlardan 50 kilo altın toplayıp kaçtı Optimar'dan dikkat çeken araştırma: Türk halkı S-400'leri ne ölçüde destekliyor? Milli Savunma Bakanlığı: Fransa'nın teklifi kabul edildi, füze bataryası Türkiye'de konuşlandırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:03:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan ve Rusya'dan Türkiye'ye vize adımı: Vizesiz gidilebilecek 90 ülke hangileri?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]