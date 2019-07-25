Azerbaycan ve Rusya'dan Türkiye'ye vize adımı: Vizesiz gidilebilecek 90 ülke hangileri?
22 dakika önce
İki ülkenin daha Türkiye'ye vizeleri kaldırma kararı almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dünyada toplam 90 ülkeye herhangi bir engel olmadan seyahat edebilecek. Ayrıca 15 ülke sınırda, 10 ülke de e-başvuru ile kolayca vize veriyor.
Avrupa Birliği
, vize başvuru ücretlerinin 60 eurodan 80 euroya çıkartılmasını öngören yasayı onaylaması ile birlikte Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler daha cazip hale geldi.
Bu kapsamda Azerbaycan
Türkiye'ye vize mecburiyetini kaldırma kararı alan son ülke oldu. Rusya
da artık yeşil ve gri pasaportu olan Türk vatandaşlarından vize istemeyecek. Azerbaycan için vizesiz seyahat ise 1 Eylül
2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu iki uygulama ile birlikte dünya üzerinde toplam 90 ülke 1 ve 3 ay arası turistik ziyaretlerde zahmetsizce gidilip görülebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41
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