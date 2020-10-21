Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti - Son Dakika

Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti

21.10.2020 11:58
Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti, System.String[]

TOKAT'ta 28 yıldır yorgancılık yapan Tamer Oruç (40), Azerbaycan ve Türk bayrağı temalı yorgan dikti.

TOKAT'ta 28 yıldır yorgancılık yapan Tamer Oruç (40), Azerbaycan ve Türk bayrağı temalı yorgan dikti. Oruç, diktiği yorganı Azerbaycan Kızılayı'na 5 bin lira üzerinde bağış yapan kişiye hediye edecek.

Kent merkezinde 28 yıldır yorgancılık yapan evli ve 4 çocuk babası Tamer Oruç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden savaşta şehit düşen insanların ailelerine yardım için harekete geçti. Oruç, Azerbaycan ve Türk Bayrağı temalı yorganı Azerbaycan Kızılayı'na en az 5 bin lira bağış yapan ve dekontu kendisine ulaştıran ilk kişiye hediye etme kararı aldı.

Azerbaycan'a destek için yorganı diktiğini belirten Tamer Oruç, "Can ülkemiz Azerbaycan'da çıkan savaştan dolayı ne yapabilirim diye düşündüm. Yapacağım tek bir iş vardı. Yorgan dikip bunu Azerbaycan'daki şehit ailelerin çocukları için satmayı düşündüm. Satmayı derken bu yorganı alacak kişi Azerbaycan Kızılayı'na bağış yapıp, yaptığı bağışın makbuzunu bize gönderdiği zaman elimize ulaştığı gün biz de buradan kargoyla göndereceğiz. Bu yorgan için yaklaşık bir haftadır uğraşıyorum. Yaklaşık 2 gün daha sürer. Baştan savma iş yapmadık. Bunu alacak kişinin ömür boyu kullanmasını diliyoruz. Can Azerbaycan'ımızı seven bir arkadaşımız değerini bilip bu yorganı alacağını tahmin ediyoruz. Simgeleri anlatmama gerek yok. Herkes biliyor Azerbaycan ve bizim iki devlet tek millet olduğumuzu. Buna nasıl dikkat çekeriz dedik. Azerbaycan'ın bayrağını yapıp Türk Bayrağı'nın amblemini koyup her iki tarafa da Türkiye ve Azerbaycan yazarak tüm dünyanın dikkatini çekmeyi düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti
Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti
Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti
Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti
Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti

Türk Bayrağı, Azerbaycan, Şehit, Oruç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti - Son Dakika

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