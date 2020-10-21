Azerbaycan ve Türk bayrağı desenli yorgan dikti - Son Dakika

TOKAT'ta 28 yıldır yorgancılık yapan Tamer Oruç (40), Azerbaycan ve Türk bayrağı temalı yorgan dikti. Oruç, diktiği yorganı Azerbaycan Kızılayı'na 5 bin lira üzerinde bağış yapan kişiye hediye edecek.

Kent merkezinde 28 yıldır yorgancılık yapan evli ve 4 çocuk babası Tamer Oruç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden savaşta şehit düşen insanların ailelerine yardım için harekete geçti. Oruç, Azerbaycan ve Türk Bayrağı temalı yorganı Azerbaycan Kızılayı'na en az 5 bin lira bağış yapan ve dekontu kendisine ulaştıran ilk kişiye hediye etme kararı aldı.