Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Azerbaycan Ordusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı mayın arama ekipleri Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ı mayın ve patlamamış mühimmattan temizlemeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenliğinin sağlanması, yollardaki mayınların temizlenmesi, dağlık ve geçişi zor bölgelerde bulunan Azerbaycan birliklerinin mevzileri doğrultusunda yeni ikmal yollarının yapılması için mayın temizleme ve mühendislik çalışmaları devam ettiği belirtildi. Son 10 günde işgalden kurtarılan bölgelerde 342 mayın bulunduğu kaydedilirken 96,7 hektarlık alanın mayınlardan temizlendiği açıklandı. Yalnızca 1-10 Aralık tarihleri arasında 342 mayın bulundu ve 96,7 hektarlık alan mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Bugüne kadar, işgalden kurtarılan bölgelerde mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından toplam 13 bin 273 hektar alanın mayınlardan temizlendiği, 628 kilometre yol döşendiği, 17 bin 202 mayın ve patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiği kaydedildi.

Yerleşim yerlerimizin, ekilebilir alanların mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizlenmesi çalışmalarına Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'larında (MEMATT) kullanıldığı aktarıldı. - BAKÜ