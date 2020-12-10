- Azerbaycan ve Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı - Son Dakika

- Azerbaycan ve Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı
BAKÜ - Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni anlaşmalar imzalandı.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni anlaşmalar imzalandı.
- Kaynak: İHA
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