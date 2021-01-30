Azerbaycan ve Türkiye arasındaki Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetleri görüşüldü - Son Dakika

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetleri görüşüldü

30.01.2021 20:57
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetleri görüşüldü, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye heyetleri arasında Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetleri hakkında gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye askeri işbirliğinin dostane ilişkilere dayandığını ve bu işbirliğinin gelişerek güçlendiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye heyetleri arasında Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetleri hakkında gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye askeri işbirliğinin dostane ilişkilere dayandığını ve bu işbirliğinin gelişerek güçlendiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Türk-Rus Ortak Merkezi'nin açılış törenine katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede Azerbaycan-Türk kardeşliğinin ebedi ve sarsılmaz olduğunu kaydeden Hasanov, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin dostane ilişkilere dayandığını ve bu işbirliğinin gelişerek güçlendiğini vurguladı. İki ülke arasındaki dostluğun, ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Hasanov, bu ilişkilerin Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri alanda işbirliğinin güçlenmesi ve gelişmesinde de olumlu etki oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin manevi desteğinin, Azerbaycan'ın büyük bir zaferiyle savaşın sona ermesinde önemli rol oynadığını belirten Hasanov, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti. Hasanov, Ağdam'da açılan Türk-Rus Ortak Merkezi'nin varılan anlaşmaların uygulanmasını etkin bir şekilde izleyeceği ve bölgede uzun vadeli barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına olan güvenini ifade etti.

Azerbaycan'ı savaşta kazandığı zafer için kutlayan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, şehit olan asker ve sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi. Ortak Merkez'in tam anlamıyla işletilmesi için yapılan çalışmalar ve merkezde oluşturulan koşullar için Azerbaycan'a teşekkür eden Karaosmanoğlu, Ortak Merkez'in bölgede barış ve istikrarı sağlayacağına inandığını söyledi. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mevcut durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaosmanoğlu, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri tatbikatların her iki ülkenin askeri personelinin profesyonelliğini artırmanın yanı sıra bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına hizmet ettiği kaydedildi. Taraflar ayrıca bölgesel ve ikili işbirliği ile ilgili diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan, Türkiye, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Türkiye arasındaki Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetleri görüşüldü - Son Dakika


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