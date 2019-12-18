Azerbaycan ve Ukrayna ekonomik ilişkileri geliştirecek - Son Dakika
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Azerbaycan ve Ukrayna ekonomik ilişkileri geliştirecek

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-Ukrayna İş Forumu'na katıldı.

Azerbaycan ve Ukrayna ekonomik ilişkileri geliştirecek, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-Ukrayna İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, forumda yaptığı konuşmada, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin büyük potansiyele sahip olduğunu ancak verilerin kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Azerbaycan'dan Ukrayna'ya daha çok enerji sektöründen ihraç yapıldığını hatırlatan Aliyev, bu ülkeye ihracatı çeşitlendirmek istediklerini kaydetti.

Foruma Azerbaycan'dan 100'den fazla, Ukrayna'dan ise 90'dan fazla şirketin katıldığını dile getiren Aliyev, "Karşılıklı ticareti teşvik etmek için çok önemli adımlar atılacak. Aynı zamanda, yatırım konularında yeni bir aşamaya girebileceğimizi düşünüyorum. Ukrayna'nın yatırım ortamı iyileşiyor. Büyük yatırımlar ve özelleştirme için büyük planlar var. Zelenskiy ile konuştuk. Bence Azerbaycan şirketleri çeşitli yatırım projelerine aktif olarak katılmalı." diye konuştu.

Zelenskiy de Ukrayna'da 400'den fazla şirketin özelleştirileceğini ve reel sermaye görmek istediklerini söyledi.

Ukrayna'da yeni altyapı projelerini hayata geçireceklerini ve 16 bin kilometre yol yapacaklarını belirten Zelenskiy, "Biz istiyoruz ki Azerbaycan şirketleri Ukrayna'da yol inşa etsin. Onların başka ülkelerde başarılı çalışmalar yaptığını biliyoruz." dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Ukrayna'daki faaliyetlerinden de bahseden Zelenskiy, "SOCAR'ın Ukrayna'daki faaliyetlerinin genişlenmesini arzu ediyoruz. Azerbaycan'ın devlet borcu azdır. Gayri safi yurtiçi hasıla son 15 yılda yüzde 300 arttı. Tüm bunlar sizde var, istiyoruz ki bizde de böyle olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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