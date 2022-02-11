Azerbaycan, yeni turizm projeleriyle seyahatseverleri bekliyor - Son Dakika

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 5. büyük turizm ve seyahat fuarı olma özelliği taşıyan EMITT, dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da buluşturuyor.

Fuar, Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere 14 ülkeye ev sahipliği yapıyor.

EMITT'e katılan ülkeler, kurdukları stantlarda coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklorunu tanıtıyor.

Azerbaycan'da Türkler için turizm anlamında çoklu teklifler geliştiriliyor

Fuara Azerbaycan'dan katılan Azerbaycan Turizm Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Bahruz Asgarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve bu ilgiden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Asgarov, fuarda Azerbaycan'ın turizm noktalarını Türkiye'deki insanlara tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, fuarın da bu anlamında çok büyük bir fırsat oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu yıl için kurum olarak planlarını turizm sektörleriyle paylaşıp Türkiye'deki turizm paydaşları ile işbirliği imkanlarını da ilerletmeyi hedeflediklerini aktaran Asgarov, Azerbaycan'a gitmek için Türklerden vize istenmediğini, pasaporta bile ihtiyacın duyulmadığını söyledi.

Ziyarete gelecek Türkler için turizm anlamında çoklu fırsat ve teklifler sunduklarına işaret eden Bahruz Asgarov, yıl boyunca her mevsimde Azerbaycan'ın gezilebileceğini vurguladı.

"Bakü en çok ilgi gören şehir"

Asgarov, "Bakü, bildiğiniz gibi ülkemizin başkenti ve çok ilgi oluşturan bir şehir. Bakü'den daha sonra Azerbaycan'ın diğer ilgi gören şehirlerine de gitmek mümkün. Hali hazırda şu anda ülkede 3 kış turizm merkezi de faaliyet göstermektedir." dedi.

Bu yıl birçok yeni turizm projesi üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Asgarov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'a gelen yeni turistlere daha çok tekliflerimiz olsun istedik. Bu projelerin arasında kuş gözlemciliği için güzel bir tur planladık. Azerbaycan, kuş türlerinin görülmesi açısından dünyada en güzel yerlerden. Aynı zamanda ülkenin batısında 97 kilometrelik, Kafkas ülkelerini birbirine bağlayacak bir gezi projesi hazırlıyoruz. Gelecekte bu proje ile Kafkas ülkelerini bu rota ile gezmek kolay olacak."

Asgarov, "Kardeş ülke olarak gelecek tüm Türklere kapımız açıktır ve daha çok Türklerin Azerbaycan'ı ziyaret etmesini istiyoruz. 2020 yılında pandemiye göre seyahat anlamında az ziyaretçimiz olsa da, geçen yıl arttı. Bu yıl ise planlarımız arasında Türkiye'de bir turizm tanıtım ofisi açmak var. Türklere Azerbaycan'ın turizm potansiyelini daha yakından tanıtmak istiyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Yeni turizm projeleri

Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi yönünde yeni projeler üreten Azerbaycan Turizm Ofisi, Transkafkasya patikalarına ülkenin ilk rotasının dahil edilmesiyle doğada yürüyüş meraklıları için de daha kapsamlı deneyimler geliştiriyor.

Toplam 97 kilometrelik bu rota tarihi Şeki'den başlayarak, ülkenin Kuzey Batı bölgesinin en göz alıcı yerlerinden geçerek Zagatala'ya kadar devam ediyor. Bu deneyimin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla dağ rehberleri okulunun kurulması ve burada Türkiye'den davet edilecek rehberlerin tecrübelerinden faydalanmak gibi planlar da yer alıyor.

Azerbaycan Turizm Ofisi, kuş gözlemciliği için de gerekli peyzaja sahip olan ülkede yeni deneyimlere odaklanıyor. Ofis, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortak şekilde, uluslararası medya ve ilgili taraftarların da davet edileceği kuş gözlemciliği festivali organize etmeyi planlıyor.

Geçen yıl geliştirilen deneyimlerin bu yıl daha ileri seviyeye taşınması için çalışmalar devam ederken, ekoturistler ve vahşi doğa ile ilgilenenler için Kafkasya Dağları ile çevrili Şamahı'da safari turları, Şahdağ Dağ Tatil Köyü'nde hız treni, diğer dağ tatil köylerinde yamaç paraşütü, zipline, kar ayakkabılı yürüyüş sporu gibi yeni aktiviteler doğa ve macera sevenleri bekliyor.

Aynı zamanda başkent Bakü'de dünyanın ilk petrol tankeri müzesi, Azerbaycan halı müzesi ve yeniden yapılandırılmış hayvanat bahçesi de yeni deneyimler sırasında bulunuyor.