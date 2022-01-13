Azerbaycan, yolunu kaybederek sınırı geçen Ermenistan vatandaşını ülkesine iade etti - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yolunu kaybederek sınırı geçen bir Ermeni vatandaşın ülkesine iade edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, bugün 16.00 sularında bir kişinin Ermenistan tarafından Laçın ili istikametinde Azerbaycan'a geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Ermenistan vatandaşı Surik Matevosyan'ın, yolunu kaybederek sınırı geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.
Matevosyan'ın, ülkesine geri gönderilmek üzere bölgede görev yapan Rus unsurlara teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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