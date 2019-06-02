Son Dakika Haberleri: Azerbaycanlı aile şifayı Türkiye'de buldu
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Azerbaycanlı aile şifayı Türkiye'de buldu

1 saat önce

Azerbaycan'dan sağlık problemlerinden dolayı tedavi için Erzurum'a gelen Seyidov ailesi, sağlıklı hayatlarına geri döndü.

Azerbaycanlı aile şifayı Türkiye'de buldu, System.String[]
Azerbaycan'dan sağlık problemlerinden dolayı tedavi için Erzurum'a gelen Seyidov ailesi, sağlıklı hayatlarına geri döndü.

Azerbaycan'ın Nahcivan şehrinde yaşayan 63 yaşındaki Kareyeva Kızılgül, ayaklarından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Azeri doktorlar Kareyava'ya çözüm bulamadı. Kareyava ise Türkiye'ye gelerek Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastalığını kısa sürede atlatan Kareyeva, mutlu bir şekilde ülkesine döndü.

Ardından 1 ay sonra eşi 73 yaşındaki Vagif Seyidov, ayak kıkırdağında sorun yaşadı. Kareyeva eşini hemen Erzurum'a getirerek Türk doktorlara teslim etti. Seyidov'a Erzurum'da diz protezi takılarak sağlığına kavuşturuldu.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğinde tedavi göre Seyidov bir hafta içerisinde taburcu olacak.

Çiftin oğulları Suryev Seyidov Türkiye'den çok memnun olduklarını ifade ederek, "Babamın dizinde problem vardı doktorlar protez yaptı dizine. Buraya bir ay önce geldik kontrol yaptılar. Sonra çağırdıklarında ise ameliyat ettiler. Buranın doktorlarından çok memnunuz Allah hepsinden razı olsun. Daha önce annemi buraya getirmiştim. Şimdi onun durumu çok iyi" dedi.

Anne Kareyeva Kırmızıgül'de kendisine Erzurum'da şifa bulduklarını belirterek, "Ben 2 ay önce buraya geldim. Doktorlar buraya geldiğimde bana çok güzel baktılar benimle çok güzel ilgilendiler. Bizi diğer doktorlara da sevk etti. Sonra eşim böyle olunca onu da getirdik. Buradan çok memnunuz Allah Türkiye'den razı olsun" ifadelerini kullandı.

Baba Vagif Seyidov ise, "Allah burayı var etsin. Azerbaycan'dan geliyoruz. Buranın hizmetinden gayet memnunuz. Oğlumla ve eşimle daha önce gelmiştik buraya gayet memnun kalmıştık" şeklinde konuştu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Azerbaycan, Türkiye, Erzurum, Güncel
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