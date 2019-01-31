Azerbaycanlı Ailelerin Husumetinde 5 Kişinin Öldüğü Ortaya Çıktı

Gaziosmanpaşa'da Azerbaycan vatandaşı Ganjali Aliyev'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycanlı şüpheli Sahip M. tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da Azerbaycan vatandaşı Ganjali Aliyev'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycanlı şüpheli Sahip M. tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 8 Ağustos 2018'de Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 260. Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Ganjali Aliyev hayatını kaybetti.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, silahlı saldırının yaşandığı bölgede, nüfus yoğunluğu bulunan Azerbaycan uyruklu vatandaşlar arasında bir süredir kan davasının olduğunu belirledi.



Polis, Aliyev'in öldürülmesinde şüpheli olduğu tespit edilen Sahip M'yi (31) takibe aldı. Ekipler, 29 Ocak'ta çocuğunu tedavi için Fatih'teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getiren Sahip M'yi, hastane çıkışında yanındaki 2 kişiyle gözaltına aldı.



Yapılan çalışma sonucu, şüpheli Sahip M'nin, ağabeyi Ramil M'nin 9 Aralık 2015'te Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Natik G. ve babası Yapon G. tarafından silahla vurularak öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu için Ganjali Aliyev'in vurulduğu belirlendi.



Ekipler, bu cinayetin öncesinde de şüpheli Sahip M'nin, yine ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Misirxan Aliyev'i, Gaziosmanpaşa'da 15 Ocak 2017'de, iki arkadaşıyla düzenlediği silahlı saldırıda öldürdüğünü tespit etti.



Karşı aileden Asıf A'nın ise 22 Ağustos 2018'de, Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde Sahip M'nin akrabası Ramil M'yi silahlı saldırıda öldürüldüğü gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.



Sahip M'nin akrabaları Kasım M. ve kardeşi Mubarız M'nin de, 7 Ekim 2018'de, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ruhil A.'yı silahlı saldırıda öldürdükleri gerekçesiyle arandığı belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Sahip M, tutuklanırken, yanındaki iki kişi ise serbest bırakıldı.



Polisin olaya karışan cinayet zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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