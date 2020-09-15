Azerbaycanlı akademisyenlerden Osmanlı komutanı Nuri Paşa'nın anıtının dikilmesi önerisi - Son Dakika

Azerbaycanlı akademisyenler, Bakü'yü 1918'de Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın (Killigil) anıtının dikilmesini önerdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğince, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla video konferans yoluyla anma etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu, şehitlerin saygı duruşuyla anıldığı etkinlikte Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı siyasetçiler, emekli askerler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler yer aldı.

Büyükelçi Özoral, bundan tam 102 yıl önce Osmanlı devletinin can çekişirken, kardeşlerinin çağrısı üzerine Kafkas İslam Ordusunu kurarak Azerbaycan'a gönderdiğini anlattı.

Bugünkü Azerbaycan'ın o dönemde Kafkas İslam Ordusunun katkılarıyla kurulan cumhuriyetin temelleri üzerinde geliştiğini ifade eden Özoral, "Türkiye, bundan 102 sene önce olduğu gibi her zaman kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye ve Azerbaycan bugün sevincini de kederini de paylaşan iki ülke ve bu birlikten güç alıyoruz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nesiman Yakuplu, 28 Mayıs'ta istiklalin sözle ilan edildiğini, 15 Eylül'de ise fiilen sağlandığını kaydetti.

Yakuplu, bir vefa örneği olarak "Bakü Fatihi" diye anılan Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'ya Bakü'nün güzel yerlerinden birinde anıt yapılması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmayı önerdi.

Milletvekili Hikmet Babaoğlu, 15 Eylül tarihinin Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin ebediyete kadar yaşayacağının göstergesi olduğunu vurguladı.

Babaoğlu, Yakuplu'nun önerisini desteklediğini, Nuri Paşa'nın hatırasını yaşatmak için Bakü'de anıt yapılması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Anar İskenderli ve Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı da anıt yapılması önerisini desteklediklerini bildirdi.