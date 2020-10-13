Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere "Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin" çağrısı - GENCE - Son Dakika

Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere "Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin" çağrısı - GENCE

13.10.2020 11:17

Ermenistan'ın orta menzilli balistik füzeyle saldırdığı Azerbaycan'ın Gence kentindeki anneler, ağlamasını istemedikleri Ermeni annelere, ivedi bir şekilde çocuklarını Karabağ'dan çekmeleri çağrısında bulundu.

Ermenistan'ın orta menzilli balistik füzeyle saldırdığı Azerbaycan'ın Gence kentindeki anneler, ağlamasını istemedikleri Ermeni annelere, ivedi bir şekilde çocuklarını Karabağ'dan çekmeleri çağrısında bulundu.

Ermenistan'ın 11 Ekim'de ateşkesi ihlal edip füzeyle vurduğu Gence'deki apartmanda yaralanan çocukların anneleri AA muhabirine konuştu.

Saldırı sonrası evlerinin başlarına yıkıldığını, çocukları taş ve toprak altından kendi elleriyle çıkardıklarını hatırlatan Nuşabe Haydarova, "Bebeklerin, çocukların hiçbir günahı yok. Onlar daha başlarına ne geleceğinden bihaber. Allah, yarattığı tüm çocukların canını annelerine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ya da başka bir yerde hiçbir annenin ağlamasını istemediğini belirten Haydarova, şunları söyledi:

"Hatta Ermeni annelerine şunu söylemek istiyorum; Ey Ermeni anaları, evlatlarınıza merhamet edin. Karabağ toprakları bizimdir. Biz topraklarımız uğrunda savaşıyoruz. Peki, sizin çocuklarınız niçin savaşıyor? Kimin için, hangi toprak için? Kendinize gelin ve en kısa zamanda çocuklarınızı savaştan çekin."

Olayda biri ağır iki çocuğu yaralanan Günay Caferova, "İnşallah kimsenin çocuğuna, evladının başına bir şey gelmez. Ancak Allah onlara insaf versin. Sivillerden uzak dursunlar. En büyük talebimiz de öz topraklarımıza kavuşmak. Onlardan herhangi bir talebimiz yok. Çocukların ne günahı vardı ki bir gece bu facia ile yüzleştiler?" dedi.

Ermenistanlı annelere çağrıda bulunan Caferova, "İnsafa gelin, çocuklardan ve sivillerden uzak durulsun. Bizim topraklarımızdan uzak dursunlar. Bizim hiçbir günahımız olmadı ve bu konuda hiçbir eziyet çekmek istemiyoruz." diye konuştu.

Meryem adında 3 yaşındaki torunu yaralanan Elmira Kurbanova, Ermeni annelerin evlatları için asla gözyaşı dökmesini istemediğini belirterek "Onlar da annedir. Ancak hakkın kimin hakkı olduğunu görsünler." şeklinde konuştu.

Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu anımsatan Kurbanova, "Onlar bizim topraklarımızı zapt etmişler. Hocalı ve diğer bölgelerde kadın, çocuk ve erkeklere yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Bugün de füze atıldı. Bugün bizim çocuklarımızın başına gelenin yarın onların da başına gelebileceğini bilmeliler." uyarısında bulundu.

Savaşın kimseye faydasının olmadığını söyleyen Kurbanova, Ermeni annelerin çocuklarını Karabağ'dan çekmeleri ve barışçıl şekilde toprakları iade etmeleri gerektiğini söyledi.

Kurbanova, "Tüm Ermeni anneleri (Ermenistan Başbakanı) Paşinyan'ın önüne yığılıp 'çek bizim çocuklarımızı Karabağ'dan' demeliler." dedi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00'den geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, 11 Ekim'de ülkenin 2'nci büyük kenti Gence'deki sivillerin yerleşim birimine füzeyle saldırması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin çağrısı - GENCE
Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin çağrısı - GENCE
Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin çağrısı - GENCE
Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin çağrısı - GENCE

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Ermeni, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere 'Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin' çağrısı - GENCE - Son Dakika

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