Azerbaycanlı askerleri Dağlık Karabağ'da 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi - Son Dakika

Azerbaycanlı askerleri Dağlık Karabağ'da 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi

13.11.2020 23:49
Azerbaycanlı askerleri Dağlık Karabağ'da 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi, System.String[]

Ermenistan karşısında tarihi zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da galibiyeti 'Sarı Gelin' türküsü ile taçlandırdı.

Ermenistan karşısında tarihi zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da galibiyeti 'Sarı Gelin' türküsü ile taçlandırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtardı.Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da galibiyeti 'Sarı Gelin' türküsü ile taçlandırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Gelin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı askerleri Dağlık Karabağ'da 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi - Son Dakika


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