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Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar - Son Dakika

Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar

08.08.2021 13:26

Muğla'da başlayan orman yangınının hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türkiye'ye gönderilen itfaiye-arama kurtarma ekibi Türk meslektaşları ile omuz omuza alevlerle savaş veriyor.

Muğla'da başlayan orman yangınının hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türkiye'ye gönderilen itfaiye-arama kurtarma ekibi Türk meslektaşları ile omuz omuza alevlerle savaş veriyor.

Muğla'nın dört bir yanına dağılan kardeş ülke Azerbaycan itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdunu üs olarak seçti ve görev dönüşü ekipler burada konaklıyorlar.

Azerbaycan'ın ateş savaşçılarının bulunduğu yurda her gün ziyaretçi akını olurken, devlet korumasında bulunan ve çocuk evlerinde kalan 12 genç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Menteşe İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü eşliğinde ekibi ziyaret etti.

Çocuk evlerinde kalan gençler tarafından kaleme alınan duygu dolu mektuplar Azerbaycan ekibinin komutanları Albay Nazar Bogısiov ve Rıza Hudiov'a elden teslim edildi. Gençlerden birisi yazdığı mektubu Azerbaycanlı komutanlara okurken, mektupta, "Sayın Albay Rıza Hudiov, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Yangınlarla mücadele ettiğiniz bu dönemde, canlarımızı, vatandaşlarımızı, ciğerlerimizi kendinizden bir parça olarak gördüğünüz ve gerek maddi, gerekse manevi her türlü destek olduğunuz için minnettarız. Size ve tüm Azerbaycan halkına desteklerinizden ve yardımlarınızdan dolayı şahıs ve milletim adına teşekkür ederim. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verildi.

Albay Nazar Bagisiov'a verilen mektupta ise "Özellikle ülkemizin bu zor günlerinde bizi yalnız bırakmadığınız için size minnettarız. Gerçek dostluklar, kardeşlikler zor günlerde belli olur. Biz de ülkemizin bu zor günlerinde bizi yalnız bırakmayan canını dişine takarak yanımızda olan Azerbaycan'ın, gerçek dostumuz olduğunu sonuna kadar hissettik. Hakkınız ödenmez. Ormanlarımız insanlığın ortak malı. Sizlerin sayesinde el birliği ile atalarımızdan kalan geleceğin nefesi olan ormanlarımızı canımızı dişimize takarak el birliği ile korumaya çalıştık. Yıllardır kardeş olmamıza rağmen daha önce Albay Nazar Bagisiov benim kahramanımdır. İyi ki geldiniz" denildi.

Azerbaycanlı Albay Rıza Hudiov gençlere gösterdikleri ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, "Biz bir millet, iki devletiz. Size can sağlığı, size uzun ömürler diliyorum. Size gelecek hayatınızda başarılar dilerim" dedi.

Azerbaycanlı itfaiyeciler ile devlet korumasındaki gençler Türk ve Azerbaycan bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA

Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar

Azerbaycan, İtfaiye, Albay, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar - Son Dakika


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