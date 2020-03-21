Azerbaycanlı aydınlardan, Gurbanoğlu için Erdoğan'a mektup - Son Dakika
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Azerbaycanlı aydınlardan, Gurbanoğlu için Erdoğan'a mektup

6 saat önce

Azerbaycanlı aydınlar, Palmali Şirketler Grubu kurucusu ve sahibi Mubariz Mansimov Gurbanoğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Azerbaycanlı aydınlardan, Gurbanoğlu için Erdoğan'a mektup, System.String[]

Azerbaycanlı aydınlar, Palmali Şirketler Grubu kurucusu ve sahibi Mubariz Mansimov Gurbanoğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.


Azerbaycanlı aydınlar, mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gurbanoğlu'nun tutukluluk durumunun tekrar gözden geçirilmesi ricasında bulundu. Azerbaycanlı aydınlar, Gurbanoğlu'nun yakın tarihte ağır bir ameliyat geçirdiğini belirterek, tutuksuz yargılanma ricasında bulundular. Aydınlar, Gurbanoğlu'nun herhangi bir suça karışmadığını, Türkiye ve Azerbaycan'a milyarlarca dolar yatırımlar yaptığını yazdı. Mektupta Gurbanoğlu'nun aynı zamanda hayırsever bir iş insanı olduğunu Türkiye ve Azerbaycan'da binlerce öğrenciye burs verdiğini, okullar ve karakol binaları yaptırdığı belirtildi. Aydınlar, mektupta, Gurbanoğlu'nun hem vatansever hem de milliyetçi bir kişi olduğu ekledi. Aydınlar, yazdıkları mektup ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gurbanoğlu'na atılı olan suçların asılsız olduğunu belirtti. Aydınlar, Gurbanoğlu'nun yasalara aykırı bir eylem içinde bulunması veya onun herhangi bir yasadışı işlere karışmasına ihtimal vermediklerini açıkladı. Aydınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davanın takipçisi olmasını ve Gurbanoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını rica ettiler.


Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, Palmali Şirketler Grubu'nun kurucusu ve sahibi konumundadır. Gurbanoğlu, Palmali şirketini 20 yıl önce Türkiye'de kurdu. Şirketinin 35 bin çalışanı bulunuyor. Palmali Şirketi, 5 kıtada 7 denizde hizmet veren bir denizcilik şirketidir. Clarkson Firması'nın 2018 yılı araştırmasına göre dünya denizcilik şirketleri arasında en değerli 7. şirket olarak belirtildi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Aydınlar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:43 Kaynak: İHA

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