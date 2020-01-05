Azerbaycanlı besteciden Sarıkamış şehitleri anısına şiir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycanlı besteciden Sarıkamış şehitleri anısına şiir - Son Dakika

Azerbaycanlı besteciden Sarıkamış şehitleri anısına şiir

6 saat önce

Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, Sarıkamış şehitlerinin anısına şiir besteledi.

Azerbaycanlı besteciden Sarıkamış şehitleri anısına şiir, System.String[]

Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, Sarıkamış şehitlerinin anısına şiir besteledi.


Türkiye, 105 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin askerini anarken, Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Sarıkamış Harekatı anısına şiir besteledi. "Elegiya" tarzında yazılan şiir, Azerbaycanlı ses sanatçıları Alim Gasimov ve kızı Fergane Gasimova tarafından seslendirilirken, hazırlanan klibin, müzik ve aranjmanı Ferahim Gulubeyov tarafından yapıldı. - BAKÜ

Sarıkamış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:19 Kaynak: İHA
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