Azerbaycanlı Büyük düşünür ve şair Nizami Gencevi Antalya'da anıldı - Son Dakika

Sergi açılışna Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Akbulut, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal ve şube müdürleri, Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Yardımcısı Orhan Tat, Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu (AHDER) Genel Başkan Yardımcısı Ziya Koçyiğit ve Genel sekreter Sayim Koçak, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr.Kürşat Çavuşoğlu, Kazakistan,Türk, Avrasya Halkları Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Akmaral Ryspai, Irak Akdeniz ve İslam ülkeleri İş İnsanları Derneği ve Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği (TÜMHATAYDER) Genel Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnsanlık aleminde sanat ve fikir tarihinde yeni sayfalar açmış, dünya ve Azerbaycan edebiyatının dahi şairi ve düşünürü Nizami Gencevi doğumunun 880'inci yılında, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.

Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceyran Sattarova, Büyük Azerbaycan şairi ve Türk dünyasının gururu Nizami Gencevi'yi doğumunun 880'inci yıldönümünde anıyoruz.2021 yılının, Azerbaycan'da "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildiğini, bunun dün de bu gün de Azerbaycan ve dünyada Nizami Gencevi ve eserlerine olan ilgi ve verilen değerin ifadesi olduğunu belirtti.

Nizami Gencevi'nin, el yazmaları, Azerbaycanlı şairin kitaplarının minyatür görüntüleri ve sanat eserive resimleri sergilendi.

Nizami Gencevi'nin şiirlerinin yer aldığı hatıra mektupları da serginin ziyaretçilerine dağıtıldı. Misafirlere milli tatlılar, şuruplar ve çay ikram edildi.