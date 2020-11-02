Azerbaycanlı çiftçiler ihtiyaçları için Ermenistan'ın vurduğu Terter'e geliyor - Son Dakika

Azerbaycanlı çiftçiler ihtiyaçları için Ermenistan'ın vurduğu Terter'e geliyor
02.11.2020 15:56
Arabasının lastiğini şişiren Hasan Hasanov Ali Hasanov ile röportaj Baba Hasan Hasanov ile röportaj Saman yüklü arabanın uzaklaşması Ermenistan'ın bir aydan uzun süredir vurduğu Azerbaycan'ın Terter kentine bağlı Hasankale Köyü'nde yaşayan Hasan Hasanov ve oğlu Ali Hasanov, saman almak...
Arabasının lastiğini şişiren Hasan Hasanov
Ali Hasanov ile röportaj
Baba Hasan Hasanov ile röportaj
Saman yüklü arabanın uzaklaşması
Ermenistan'ın bir aydan uzun süredir vurduğu Azerbaycan'ın Terter kentine bağlı Hasankale Köyü'nde yaşayan Hasan Hasanov ve oğlu Ali Hasanov, saman almak için Terter'e geldi. Baba ve oğul, saldırıların hedefi olmamak için atışların olmadığı vakitlerde kente gelip hemen dönüyor.
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