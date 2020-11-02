Azerbaycanlı çiftçiler ihtiyaçları için Ermenistan'ın vurduğu Terter'e geliyor - Son Dakika

Arabasının lastiğini şişiren Hasan Hasanov

Ali Hasanov ile röportaj

Baba Hasan Hasanov ile röportaj

Saman yüklü arabanın uzaklaşması

Ermenistan'ın bir aydan uzun süredir vurduğu Azerbaycan'ın Terter kentine bağlı Hasankale Köyü'nde yaşayan Hasan Hasanov ve oğlu Ali Hasanov, saman almak için Terter'e geldi. Baba ve oğul, saldırıların hedefi olmamak için atışların olmadığı vakitlerde kente gelip hemen dönüyor.