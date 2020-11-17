Azerbaycanlı doktor Antalya'dan cepheye koştu - Son Dakika

Azerbaycanlı doktor Antalya'dan cepheye koştu

17.11.2020 12:29

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Azerbaycanlı uzman doktor Amil Hüseynov, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başlar başlamaz memleketine dönerek cephe bölgesinde gönüllü hizmet verdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Azerbaycanlı uzman doktor Amil Hüseynov, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başlar başlamaz memleketine dönerek cephe bölgesinde gönüllü hizmet verdi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusunun da topraklarını kurtarmak için operasyon başlatmasıyla Türkiye'de görev yapan çok sayıda doktor, vatanlarına hizmet etmek için geri döndü.

Çatışmalar başladığında Azerbaycan'a dönen ve cephe bölgesindeki hastanelerde görev yaparak çok sayıda yaralının hayatını kurtaran doktorlardan biri de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Amil Hüseynov.

Hüseynov, 40 gün boyunca Berde kentindeki askeri hastanede görev yaptı, ekibi bu sürede yaklaşık 300 yaralı asker ve sivili tedavi etti.

Ermenistan güçlerinin Berde'ye balistik füzelerle düzenlediği saldırıda hafif yaralanan Hüseynov, buna rağmen bölgeyi terk etmedi ve hizmetini sürdürdü.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes sağlanması üzerine görevini tamamlayan ve yeniden Antalya'ya dönmek için hazırlık yapan Hüseynov, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Savaşın başladığını duyar duymaz Bakü'ye olan ilk uçağa bilet aldığını söyleyen Hüseynov, daha sonra izin işlerini halletmeye çalıştığını belirtti.

İstanbul üzerinden Bakü'ye geldiğini bildiren Hüseynov, çocuklarından birinin belgesinde bazı sorunlar olduğunu, ne amaçla gittiğini anlattığında havaalanındaki polislerin kendisine kolaylık sağladığını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin de izin konusunda kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Hüseynov, "Çalıştığım dönemde Türk milletinin desteğini hissettik. Burada tüm halk tam birlik ve beraberlik içerisindeydi. Türk gazetecilerin de burada her şeyi hiçbir detayı atlamadan iletmeye çalışması gurur verici. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yan yana görmek de gurur verici." dedi.

Bölgedeki hastanede savaşın ilk günlerinde çok sayıda asker ve sivili tedavi ettiklerini anlatan Hüseynov, "Yaralı askerler bir an önce iyileşip geri dönmeye çalışıyorlardı. Zor tutuyorduk onları. Ermenilerin attığı füzelerden biri hastanenin yakınlarına düştü. Hastanenin arkasındaki arabalar yanarak kül oldu. Ben de hafif yara aldım. Füze isabet edince dalganın etkisiyle düştüm. Bacağım 3 gün sargıda kaldı. Birkaç kesik oluştu. Ucuz atlattık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gelmiş olmasının hastanedeki ekibe moral ve motivasyon verdiğini söyleyen Hüseynov, "Ekiple birlikte yaklaşık 300 sivil ve asker yaralıya müdahale ettik. Buradaki misyonum şimdilik bitti. Türkiye'ye döneceğim. Şimdilik orda hizmet edeceğim. İhtiyaç olduğunda yine döneceğim." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı doktor Antalya'dan cepheye koştu
Azerbaycanlı doktor Antalya'dan cepheye koştu
Azerbaycanlı doktor Antalya'dan cepheye koştu
Azerbaycanlı doktor Antalya'dan cepheye koştu

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı doktor Antalya'dan cepheye koştu - Son Dakika


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