Azerbaycanlı gazeteci canlı yayında Aynur Arslan'a kızdı: Böyle demeyin, ağrımıza gidiyor - Son Dakika

Azerbaycanlı gazeteci canlı yayında Aynur Arslan'a kızdı: Böyle demeyin, ağrımıza gidiyor

Son Güncelleme: 20.09.2023 15:24

Halk TV'de 'Medya Mahallesi' programını sunan gazeteci Ayşenur Arslan, Karabağ'daki son gelişmeleri aktarması için Azerbaycanlı gazeteciyi yayına bağladı. Yayın esnasında Ermeni silahlı güçleri için "Ayrılıkçı güçler" ifadesini kullanan Arslan, gazetecinin tepkisiyle karşılaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni provokasyonunun artması sonrası başlattığı operasyon, bugün öğle saatlerinde varılan anlaşma ile sona erdi. Bölgeden gelişmeler takip edilirken, Halk TV ekranlarında gazeteci Ayşenur Arslan'ın Azerbaycanlı gazeteciyi yayına bağladığı anlarda gergin dakikalar yaşandı. Yayında Arslan'ın, Ermeni silahlı güçleri için "Ayrılıkçı güçler" ifadesini kullanması Azerbaycanlı gazeteciyi kızdırdı.

DÜN ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI

Birkaç aydır Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi. Azerbaycan tarafından dün öğlen saatlerinde Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. 24 saat gibi kısa bir sürede Azerbaycan'ın lehine sonuçlanan operasyon sonrası bölgedeki Ermeni güçler, silah, mühimmat ve ağır araçlarını teslim etmeyi kabul etti.

"AĞIRIMIZA GİDİYOR"

Gelişmelerin ardından bölgede tansiyon düşerken Azerbaycanlı bir gazeteci, Halk TV ekranlarında gazeteci Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Stüdyoya canlı bağlantı ile bağlanan gazeteci, Arslan'ın Ermeni silahlı güçleri için ayrılıkçı ifadesini kullanmasından rahatsız oldu. Gazeteci, "Ayşenur Hanım özür dilerim, Ermeni ayrılıkçı demeyelim onlara. Ayrılıkçı tamamen başka bir şey, bunlar bambaşka bir şey. Bizim ağırımıza gidiyor sizlerin böyle demesi. Az önce de söylediniz 'Karabağ'ın başkenti..." diye. Karabağ bir devlet değil, Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Nasıl İzmir, İstanbul varsa Karabağ da Azerbaycan'ın bir bölgesidir." dedi.

Arslan ise gazeteciye haklı olduğunu ve ifadeyi tırnak içinde kullandığını belirtti.

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Son Dakika Medya Azerbaycanlı gazeteci canlı yayında Aynur Arslan'a kızdı: Böyle demeyin, ağrımıza gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycanlı gazeteci canlı yayında Aynur Arslan'a kızdı: Böyle demeyin, ağrımıza gidiyor - Son Dakika
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