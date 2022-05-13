Azerbaycanlı "gazilerin güçlendirilmesi" projesinin 2. etabı tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin destekleriyle hayata geçirilen, Azerbaycan'da gazilere ve şehit yakınlarına hizmet sunan görevlilerin eğitimine yönelik "Gazilerin ve Şehit Yakınlarının Güçlendirilmesi Projesi"nin 2. etabı tamamlandı.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) koordinatörlüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası (ATO) iş birliğiyle hayata geçirilen "Gazilerin ve Şehit Yakınlarının Güçlendirilmesi Projesi"nin 2. etabı kapsamında 70 Azerbaycanlı psikoloğa eğitim verildi.

Bakü'deki Yeni Klinik'te, eğitim programlarını tamamlayan psikologlara sertifikaları takdim edildi.

Törene Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Zaur Aliyev, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve kursiyerler katıldı.

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal ile TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ise törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin fikir sahibi TOGEM-DER Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Zaur Aliyev de projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Türk kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Aliyev, Türkiye'nin ilgili kuruluşları ile düzenli iletişim halinde bulunduklarını ve Türkiye tecrübesinden faydalandıklarını kaydetti.

"Gazilerin ve Şehit Yakınlarının Güçlendirilmesi Projesi"nin ilk etabı martta webinar şeklinde yapılmıştı.