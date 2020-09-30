Azerbaycanlı gençler cephe yolunda - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da gençler gönüllü olarak savaşmak için cepheye akın ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından ülkenin gençleri her gün cepheye akın ediyor. Azerbaycan medyası, ülkenin kuzeyindeki Leirk bölgesinde, çok sayıda gencin cepheye gitmek için başvurularını yaptığını duyurdu.

ERMENİ SİVİLLER, DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİNİ TERK EDİYOR

Öte yandan, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları sonucu başlattığı karşı operasyon nedeniyle Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları belirtildi.