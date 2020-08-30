Azerbaycanlı gençlerden videolu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması - Son Dakika

Azerbaycanlı gençler, hazırladıkları video ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına bağlı "Diplomasi Gönüllüleri" üyesi gençler, Bakü'deki Türk Şehitliği, Atatürk Parkı, Atatürk Anıtı ile Ankara'daki Haydar Aliyev Anıtı önünde şiirler okuyarak video hazırladı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bugün Azerbaycan ve Türkiye dünya çapında kardeşlik ve dayanışma örneği sergiliyor." sözlerine yer verildi.

Gençlerin, "El bilir ki sen benimsin, yurdum yuvam meskenimsin, ayrılır mı gönül candan, Türkiye-Azerbaycan" şiirini seslendirdiği videoda, "30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun can Türkiye" ifadesi kullanıldı.