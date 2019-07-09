Son Dakika Haberleri: Azerbaycanlı hasta Ankara'da "nefes" aldı
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Azerbaycanlı hasta Ankara'da "nefes" aldı

38 dakika önce

Burnunda tümör bulunan ve 6 yaşından bu yana tedavi edilemeyen Azerbaycanlı Seymur Alipoladov, Lokman Hekim Ankara Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Azerbaycanlı hasta Ankara'da
Burnunda tümör bulunan ve 6 yaşından bu yana tedavi edilemeyen Azerbaycanlı Seymur Alipoladov, Lokman Hekim Ankara Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, burnundaki rahatsızlık nedeniyle rahat nefes alamayan ve yaşam standardı azalan Azerbaycanlı Seymur Alipoladov, tedavi için Türkiye'ye geldi.
Yakınlarının tavsiyesi üzerine Lokman Hekim Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Celil Göçer'e ulaşan Alipoladov'un detaylı tetkikleri yapıldı.
Burnunda kıkırdak kökenli tümör olduğu tespit edilen Alipoladov'a ameliyat önerildi. Göze, beyne ve şah damarına çok yakın olması nedeniyle titizlikle yapılması gereken ameliyat yaklaşık 7 saat sürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Göçer, "Azerbaycan'dan gelen hastamızın tüm tetkiklerini yaptıktan sonra burnunda kıkırdak kökenli tümör olduğunu gördük. Kapalı yöntemle 7 saat süren bir ameliyat yaptık. Bu ameliyat oldukça hassastı. Çünkü operasyon yapılan bölge göze, beyne ve şah damara çok yakındı. Güvenli bir şekilde tümörü temizlendik. Hastamız artık rahat bir şekilde nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.
Sağlığına kavuşan Alipoladov da 6 yaşından bu yana yaşadığı rahatsızlığın çaresini Türkiye'de bulmaktan mutlu olduğunu belirterek, ameliyat sonrası nefes almasının düzeldiğini ve artık hiçbir probleminin kalmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:23 Kaynak: AA
Lokman Hekim, Türkiye, Ankara, Ekonomi
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