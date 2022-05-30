Azerbaycanlı İlkin, barış buluşmasında öldürüldü - Son Dakika
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Azerbaycanlı İlkin, barış buluşmasında öldürüldü

30.05.2022 17:35
Azerbaycanlı İlkin, barış buluşmasında öldürüldü

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, halı sahada kavga eden iki grup, dün akşam bir kahvede barışmak için buluştu.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, halı sahada kavga eden iki grup, dün akşam bir kahvede barışmak için buluştu. İki grup arasında yeniden çıkan kavgada bıçaklanan  Azerbaycanlı İlkin Eminov (28) öldü.

Lapseki ilçesindeki halı sahada 27 Mayıs'ta maç yapmaya gelen iki grup arasında sıra tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Olay, araya girenler tarafından yatıştırıldı. Kavga edenler dün saat 23.30 sıralarında ilçedeki bir kahvede barışmak için bir araya geldi. Ancak iki grup arasında yeniden kavga başladı. Kavgada bıçaklar çekildi. İlçede işçi olarak çalışan ve karma dövüş sanatıyla uğraşan Azerbaycan vatandaşı İlkin Eminov, aldığı bıçak darbeleri soncu ağır şekilde yaralandı. Olayda 2 kişi de bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. Ağır yarılı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlkin Eminov, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis 3 şüpheliyi cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Azerbaycanlı İlkin, barış buluşmasında öldürüldü
Azerbaycanlı İlkin, barış buluşmasında öldürüldü
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Kaynak: DHA

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