Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası - Son Dakika
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Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası

6 saat önce

Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un öldürdüğü gerekçesiyle biri tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası, System.String[]

Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un öldürdüğü gerekçesiyle biri tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gozal Damirov ve tutuksuz sanık Barış Aslan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Etimad İsmayilov'un babası İlyas İsmayilov da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen Karina Suleymanova, Etimad İsmayilov'un ofisinde çalıştığını, suç tarihinde akşam saatlerinde ofisten çıkmak üzere hazırlık yaptığını, 3 el silah sesi duyduğunu ifade etti.

Odadan çıktığında sanık Gozal Damirov'u gördüğünü anlatan tanık Suleymanova, "Sanık Gozal, konferans salonundan çıkıyordu. Arkasında Zhabir vardı, 'Ambulans çağırın, yardım edin.' diyordu. Sanık salondan çıktığında biz salona koştuk. Zhabir bize, 'Gozal, Etimad İsmayilov'u öldürdü.' dedi. Balkona çıktık. Balkondayken Gozal'ı yolun kenarında yürürken gördüm." şeklinde beyanda bulundu.

Maktul Etimad İsmayilov ile olay tarihinden iki yıl önce tanıştığını, sanık ile de maktulle tanışmasından bir ay sonra tanıştığını dile getiren tanık Suleymanova, "Gozal ile Etimad İsmayilov arasında iş ilişkisine ortaklığa dayalı bir ilişki vardı. Her daim iki ortak arasında tartışmalar olabilir. Ben bariz bir şekilde büyük bir tartışma görmedim. 2018 yılının Ağustos ayında maktul tarafından sanığın elinin kesildiğine ilişkin bir şey bilmiyorum, böyle bir şey duymadım. Taraflar arasında borç ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Sanık ile maktulün karşılaştıklarında tokalaşarak öpüştüğünü, maktulün sanığa "Gozal Bey" diye hitap ettiğini aktaran Suleymanova, sanık ile maktulün olayın olduğu gün aşure günü nedeniyle hangi camiye gidecekleri konusunda konuştuklarını öğrendiğini söyledi.

Duruşmada tanık olan dinlenilen sanık Damirov'un iki oğlu da maktul ile babalarının arasında ne olduğunu bilmediklerini beyan etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gozal Damirov'un tutukluluğunun devamına, bir sonraki celse 2 tanığın dinlenilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin sanık Gozal Damirov'un "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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