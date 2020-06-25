Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası - Son Dakika

Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası

Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un öldürdüğü gerekçesiyle biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un öldürdüğü gerekçesiyle biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gozal Damirov, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanık Barış Aslan ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, 2 tanığın duruşmaya gelmediğini söyledi.

Müşteki avukatı, bir tanığın Ukrayna'da olduğunu, pandemi nedeniyle sınırların kapalı olduğundan gelemediğini, sınırlar açıldığında duruşmaya katılacağını öğrendiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve tutuklu sanık Gozal Damirov'un tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gozal Damirov'un tutukluluğunun devamına ve bir sonraki celse 2 tanığın dinlenilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin sanık Gozal Damirov'un "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bakırköy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:55 Kaynak: AA

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