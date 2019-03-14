Son Dakika Haberleri: Azerbaycanlı işadamları MÜSİAD’a konuk oldu

Azerbaycanlı işadamları MÜSİAD’a konuk oldu

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Azerbaycanlı işadamları MÜSİAD’a konuk oldu, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:00 

Türkiye, Bursa, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi
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