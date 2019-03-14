Azerbaycanlı işadamları MÜSİAD’a konuk oldu
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa
Şubesi, Türkiye
'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:00
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat