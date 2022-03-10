Azerbaycanlı kardeşlerin "polislik hayali" savaş engeline takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycanlı kardeşlerin "polislik hayali" savaş engeline takıldı

10.03.2022 11:56
Azerbaycanlı kardeşlerin "polislik hayali" savaş engeline takıldı

Ukrayna'da polis akademisini bitiren Azerbaycanlı iki kardeş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle diplomalarını alamadan ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Ukrayna'da polis akademisini bitiren Azerbaycanlı iki kardeş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle diplomalarını alamadan ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Ukrayna'da eğitim hayatlarını sürdüren Azerbaycanlı bazı üniversite öğrencileri, Rusya'nın saldırılarının ardından Türkiye'ye sığındı.

Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Azerbaycanlı 24 yaşındaki Şamil Şükürov, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle diğer üniversite öğrencileri gibi ağabeyi ile ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocukluk hayali olan polislik mesleğini yapabilmek için akademiye gittiğini anlatan Şükürov, "Gelecek hayallerim yarım kaldı. Akademiyi bitirdim, diplomamı bile alamadım. Polislik benim çocukluk hayalimdi. Savaş tüm hayallerimi sona erdirdi." dedi.

Azerbaycan'daki ailesinin yanına dönüp savaşın bitmesini bekleyeceğini aktaran Şükürov, diplomasını alabilirse Ukrayna'da polislik yapmak istediğini dile getirdi.

Şükürov, Harkiv kentinde evlerinin bombalandığını, çok zor günler geçirdiklerini, sığınaklarda bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

"Ev almıştım, evlenip yuva kuracaktım"

Ağabey Coşkun Şükürov ise polis olabilmek için kardeşiyle çok çalıştıklarını fakat savaş engeline takıldıklarını kaydetti.

Savaşın başlamasıyla tüm hayatlarının alt süt olduğunu vurgulayan Şükürov, "Ben de polis akademisini bitirdim ama diplomamı alamadım. Ev almıştım, 27 yaşındayım, evlenip yuva kuracaktım. Orada polis olacaktım, nasip olmadı hiçbir şey. Evimden çıkarken hiçbir şey almadım. Sonra ne olacak bilmiyorum." diye konuştu.

Çocukluktan beri kardeşi gibi polis olmayı hayal ettiğini söyleyen Coşkun Şükürov, savaşın tüm hayallerini sona erdirdiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İngiltere Savunma Bakanlığı: 65 kilometrelik Rus konvoyu ilerleme kaydedemedi İngiltere Savunma Bakanlığı: 65 kilometrelik Rus konvoyu ilerleme kaydedemedi Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor

Ukrayna, Savaş, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı kardeşlerin 'polislik hayali' savaş engeline takıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı kardeşlerin "polislik hayali" savaş engeline takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement