Azerbaycanlı kardeşlerin "polislik hayali" savaş engeline takıldı - Son Dakika

Ukrayna'da polis akademisini bitiren Azerbaycanlı iki kardeş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle diplomalarını alamadan ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Ukrayna'da eğitim hayatlarını sürdüren Azerbaycanlı bazı üniversite öğrencileri, Rusya'nın saldırılarının ardından Türkiye'ye sığındı.

Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Azerbaycanlı 24 yaşındaki Şamil Şükürov, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle diğer üniversite öğrencileri gibi ağabeyi ile ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocukluk hayali olan polislik mesleğini yapabilmek için akademiye gittiğini anlatan Şükürov, "Gelecek hayallerim yarım kaldı. Akademiyi bitirdim, diplomamı bile alamadım. Polislik benim çocukluk hayalimdi. Savaş tüm hayallerimi sona erdirdi." dedi.

Azerbaycan'daki ailesinin yanına dönüp savaşın bitmesini bekleyeceğini aktaran Şükürov, diplomasını alabilirse Ukrayna'da polislik yapmak istediğini dile getirdi.

Şükürov, Harkiv kentinde evlerinin bombalandığını, çok zor günler geçirdiklerini, sığınaklarda bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

"Ev almıştım, evlenip yuva kuracaktım"

Ağabey Coşkun Şükürov ise polis olabilmek için kardeşiyle çok çalıştıklarını fakat savaş engeline takıldıklarını kaydetti.

Savaşın başlamasıyla tüm hayatlarının alt süt olduğunu vurgulayan Şükürov, "Ben de polis akademisini bitirdim ama diplomamı alamadım. Ev almıştım, 27 yaşındayım, evlenip yuva kuracaktım. Orada polis olacaktım, nasip olmadı hiçbir şey. Evimden çıkarken hiçbir şey almadım. Sonra ne olacak bilmiyorum." diye konuştu.

Çocukluktan beri kardeşi gibi polis olmayı hayal ettiğini söyleyen Coşkun Şükürov, savaşın tüm hayallerini sona erdirdiğini sözlerine ekledi.