Azerbaycanlı kızdan Ermeni işgalinin yıl dönümünde Meclis'te duygulandıran konuşma - Son Dakika

Azerbaycan Meclisi'nde Dağlık Karabağ bölgesi Şuşa kentinin Ermeniler tarafından işgalinin 28. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirilirken aslen Şuşalı olan Esra Mammadli ise Meclis'te yaptığı konuşma ile milletvekillerini duygulandırdı.



Azerbaycan Milli Meclisi bugün gerçekleştirilen oturum, Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kentinin Ermeniler tarafından işgal edilmesinin 28. yıl dönümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova yaptığı konuşmada, "Şuşa'nın işgali, Dağlık Karabağ bölgesini Azerbaycan'dan ayırarak Ermenistan ile birleştirmek ve yerel Azerbaycan halkını kendi ana vatanlarından kovmak için yapılan bir askeri saldırıydı" dedi. Gafarova, "Tarihsel olarak tüm Karabağ bölgesinin merkezi olan Şuşa kentinin işgal edilmesiyle Ermeniler, Azerbaycan'ın büyük bir bölgesinde etnik temizlik yaptı. Ermenistan'dan ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını terk etmek zorunda kalan 1 milyondan fazla vatandaşımızın 22 bini Şuşa sakinlerinden oluşuyor" ifadelerini kullandı.



Genç kızın konuşması milletvekillerini duygulandırdı



Aslen Şuşa kentinden olan Esra Mammadli Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ben Şuşalıyım. Babam, annem, dedelerim de Şuşa'dandır. Ancak ne yazık ki ben Şuşa'da doğmadım. Ne yazık ki ben hiç Şuşa'yı görmedim. Sizce bu nasıl bir histir? Şuşa'yı hakkında yalnızca annemin, babamın, dedelerimin anlattığı kadar tanıyorum. Bu demektir ki ben de en az onlar kadar Şuşalıyım" ifadelerini kullandı.



"Şuşalıyım ama Şuşa'yı göremedim"



Mammadli, "Beni iyi anladığınızı biliyorum. Ama benim hislerimi de anlamanızı istiyorum. Benim sesimi dünyaya duyurun. Duyurun ki benim yaşadığım acıyı, hisleri diğer ülkeler de iyi anlasın. Duysunlar ki Şuşalıyım ama Şuşa'yı görmedim. Şuşalıyım ama oranın karlı, dumanlı dağlarını göremedim. Şuşalıyım, derelerinden su içemedim. Dünya anlasın ve bilsin ki Şuşa benim ana vatanımdır. Herkes anlasın ki Şuşa Azerbaycan'dır, Karabağ Azerbaycan'dır" diye konuştu. - BAKÜ