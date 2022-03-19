Azerbaycanlı koleksiyoncu deniz kabuğu koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü - Son Dakika

Azerbaycanlı koleksiyoncu Kamandar Nasibov, yaklaşık 20 yıldır topladığı 5 binden fazla deniz kabuğundan oluşan koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü.

Avukat Nasibov, dünyanın dört bir tarafından toplayıp özenle biriktirdiği koleksiyonunu, bürosunun özel tasarlanmış bir odasında sergiliyor.

Adeta bir akvaryum veya denizin dibini andıran mini müzede, büyüteçle görülebilecek kadar küçüğünden, bir insanın elle kaldırmakta zorlanacağı kadar büyüğüne 5 binden fazla deniz kabuğu bulunuyor.

Müzede, rengarenk ve birbirinden farklı çeşitlerdeki deniz kabuklarının yanı sıra deniz kabuklarıyla ilgili 100'ü aşkın tarihi ve çağdaş kitap ile katalog da bulunuyor.

Nasibov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce hobi olarak başladığı deniz kabuğu koleksiyonculuğunu 5 bini aşkın nüsha ile daha da geliştirdiğini söyledi.

Deniz kabuklarını Japonya'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan, Tayland'dan, Porto Riko'dan, ABD'den ve diğer birçok ülkeden ya kendisinin bizzat getirdiğini ya da getirttiğini belirten Nasibov, "Deniz kabuklarını almak bir dert, onları yurt dışından ülkeye getirmek bir dert. Çünkü bazıları çok ince ve kırılabilir yapıya sahip. Onların özel ambalajlanması gerekiyor." dedi.

Nasibov, yeni ofis açtığında buranın bir odasını müze yapmaya karar verdiğini söyleyerek, "Deniz kabuklarının ucuz olduğu zannediliyor. Bazılarının fiyatı çok pahalı. Dünyada binlerce avroya ulaşan fiyatlarda deniz kabuğu satılıyor. Koleksiyonculuk gönül işidir. Bu işi kalpten yapıyorum. Hepsini tek tek severek topladım. Çok nadir numunelerim var. Taşa dönüşen deniz kabuklarım var. Nautilus pompilius deniz kabukları da az bulunur." diye konuştu.

Salgın döneminde koleksiyonuna çok fazla deniz kabuğu ekleyemediğini belirten Nasibov, "Şimdi yollar açıldı. Yeni seyahat planlarım var. Okyanus ve deniz kıyılarına yapacağım seyahatlerde yeni deniz kabukları elde edeceğim ve koleksiyonum büyüyecek. Gelecekte daha büyük alanda sergileyeceğim." ifadelerini kullandı.