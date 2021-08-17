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Azerbaycanlı medya mensuplarına yönelik düzenlenen savaş muhabirliği eğitimi sürüyor - Son Dakika

Azerbaycanlı medya mensuplarına yönelik düzenlenen savaş muhabirliği eğitimi sürüyor

17.08.2021 14:27
Azerbaycanlı medya mensuplarına yönelik düzenlenen savaş muhabirliği eğitimi sürüyor, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle Azerbaycanlı 22 medya mensubuna yönelik düzenlenen, "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle Azerbaycanlı 22 medya mensubuna yönelik düzenlenen, "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.

TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının destekleriyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, kursiyerler, Türkiye'nin alanında uzman isimleri tarafından eğitiliyor.

Programın ilk etabında, teorik bilginin yanında, katılımcılar ilk yardım, gaz maskesi kullanımı, yakın savunma ve ileri sürüş teknikleri eğitimi gördü.

Eğitimin ikinci bölümünde ise kursiyerler, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nda kaçırılma, rehin alınma durumunda yapılacaklar, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında bilgi aldı.

Dağ intikali

Katılımcılar ayrıca, saha eğitimleri kapsamında, zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 kilometre yürüdüler. Güzergahta kendilerini bekleyen örnek pusu olaylarından habersiz yürüyen kursiyerler, bomba ve silah sesi duyduklarında tam siper pozisyonu aldı.

Geceyi dağda, kendi yaptıkları mevzilerde geçiren katılımcılar, polislerce düzenlenen baskın tatbikatlarına karşı senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu.

Eğitim süresince kursiyerlere ayrıca, gece yön bulma, adam kaçırma ve rehin alma durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Sabah aynı güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığına gelen katılımcılar, silah ve kişisel güvenlik konularında bilgi aldı.

9 Ağustos'ta başlayan ve toplam 12 gün sürecek eğitimin devamında, kursiyerlere afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgi verilecek, "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" konuları anlatılacak.

Katılımcılar uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın da eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Kriz, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının yüzleşebileceği zorluklar ve tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri üzerine hazırlanan eğitim programı, riskli bölgelere gidecek haberciler için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor.

Alanında uzman akademisyenler, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitim boyunca kursiyerlere, olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar, yaşatılarak öğretiliyor.

20 Ağustos'ta sona erecek eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan "Savaş Muhabirliği Sertifikası" alacak.

Savaş Muhabirliği, Medya, Savaş, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı medya mensuplarına yönelik düzenlenen savaş muhabirliği eğitimi sürüyor - Son Dakika


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