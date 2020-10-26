Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun - Son Dakika

Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun

26.10.2020 14:24
Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun, System.String[]

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenenler için bölgedeki dağıtım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, gönderdiği iki konvoyun ardından yeni sevkiyatlar için de hazırlıklarını yapıyor.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenenler için bölgedeki dağıtım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, gönderdiği iki konvoyun ardından yeni sevkiyatlar için de hazırlıklarını yapıyor. Yardıma gelen Türk Kızılay'a Türkiye'nin yardımları için teşekkürlerini ileten Seymur Memmedova, "Baktım ki bizim ev yıkılmış. Evsiz kaldık. Evdir, düzelir. Allah Türk kardeşlerimizi, askerlerimizi korusun" dedi.

Kış aylarının yaklaştığı bu günlerde yardım malzemelerini çeşitlendiren Türk Kızılay, kışlık giyim, hijyen kiti, battaniye, çadır, yatak ile mutfak seti gibi yardım malzemelerini Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Azerbaycan halkı da her fırsatta yapılan yardımlar için teşekkürlerini ifade ediyor. Yeni sevkiyatlar için de planlamalarını yapan Türk Kızılay, yardımların etkin yapılması adına bölgede lojistik merkezi de kurdu.

AZERBAYCAN HALKINDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Çatışmaların sesleri içinde yaşadıklarını dile getiren Ruhengiz Zamanova, Fuzuli Horadiz bölgesinde 3 çocuğu ile yaşıyor, bölgeye düşen füze sonrası bölgedeki birçok ev gibi Zamanova ailesinin evi de kullanılamaz hale gelmiş. Zamanova, "Çocuklarım korku içinde yaşıyor. Evlere bombalar düştü, dört bir yanı darmadağın etti. Sesleri duyuyoruz, uçaklar geçiyor. Korku içinde yaşıyoruz. Allah Başkanımızın canını sağ etsin, askerlerimiz var olsun. İnşallah iyi olur ve topraklarımız alınır. Kardeşlerimiz var olsun. Bizim bebeklerimize yardım ediyorlar, var olsunlar, sağ olsunlar. Allah razı olsun" dedi.

Düşen füzelerden dolayı evi kullanılamaz hale gelen Seymur Memmedova da eşi, iki çocuğu, annesi ve babası ile Fuzuli bölgesinde yaşıyor. Memmedova, "Evden çıktıktan sonra bir patlama sesi geldi. Baktım ki bizim ev yıkılmış. Evsiz kaldık. Evdir, düzelir. Allah Türk kardeşlerimizi, askerlerimizi korusun. Türk Kızılay'a, devlet başkanımıza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Minnettarız. Allah hepsinin canını sağ eylesin." ifadesinde bulundu.

Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip eden Türk Kızılay, ihtiyaç tespiti de yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.


- İstanbul
Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun
Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun
Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun

Azerbaycan, Türkiye, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun - Son Dakika


Son Dakika

Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti         
14:25
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti         
13:43
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu         
12:41
Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi         
12:05
Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz         
12:01
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu         
11:39
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 14:35:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei