SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı oldu - Son Dakika
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SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı oldu

26.02.2022 12:06

SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı olduÖykü GENÇ/KAYSERİ,(DHA)- Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımında futbol oynayan milli kaleci Agil Mammadov (32), yaşadığı diz sakatlığı sonrası Kayseri'de ameliyat oldu.

SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı oldu

Öykü GENÇ/KAYSERİ,(DHA)- Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımında futbol oynayan milli kaleci Agil Mammadov (32), yaşadığı diz sakatlığı sonrası Kayseri'de ameliyat oldu.

Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımında top koşturan milli kaleci Agil Mammadov, futbol oynadığı sırada sağ dizinden aldığı travma sonrasında yırtığı kıkırdak hasarı ve sonrasında ciddi bir iltihabi yanıt oluştu. Tecrübeli kaleci, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu'na başvurdu. Azeri kaleciye hastanede artroskopi işlemi uygulandı. Hastanın son durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, "Agil Mammadov Azerbaycan Bakü'de Neftçi takımında futbol oynuyor. Bize tedavi ettiğimiz eski sporcu hastalar vasıtasıyla ulaştılar. Biz de uzaktan incelemelerimizi yapıp ameliyat için de buraya davet ettik. Kendisi buraya geldi. Dizinde önceden ön çapraz bağ ameliyatlısı olan bir futbolcumuzdu. İltihabi bir atak geçirdiği için onun temizlenmesi gerekiyordu. Biz de artroskopik yolla onun temizlemesini yaptık. Tedavi ve takibini Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekibimizle yapıyoruz. İyileşmesi beklenenden de hızlı gerçekleşiyor. Şimdilik gayet iyi. Şu anda 3'üncü günümüz, neredeyse değneksiz yürüyor. Bir hafta 10 gün sonra daha yoğun fizyoterapi çalışmalarına ve salon çalışmalarına başlayacak. Tahmini olarak 6-8 hafta içerisinde eski sağlığına ve takımına kavuşur diye umuyoruz" diye konuştu.

Azeri futbolcu Mammadov ise, "Buraya geldiğimde dizim çok kötüydü. Azerbaycan'da doktor aradık. Bir çok doktora çekilen MR sonuçlarını gönderdik. Hiçbiri kabul etmedi. Burada Sinan hocamız kabul etti. Dizimde çok kötü bir durum vardı. İyi bir operasyon ile yardımcı oldular. Ameliyat olalı 3 gün oldu, ayaktayım. İnşallah hocam ve ekibinin yardımıyla daha hızlı bir şekilde formuma kavuşup maçlarıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı oldu
SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı oldu
SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı oldu
SPOR Azerbaycanlı milli kaleci Mammadov, Kayseri'de diz ameliyatı oldu

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Kaynak: DHA

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