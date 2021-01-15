Azerbaycanlı minik Şahin uygun donör bekliyor - Son Dakika

Azerbaycanlı minik Şahin uygun donör bekliyor

15.01.2021 11:07

Annesi ile geldiği İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3 yaşındaki Azerbaycanlı Şahin Nasirov, kemik iliği bağışı için yurt içi ve dışından gelecek umutlu haberi bekliyor.

Annesi ile geldiği İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3 yaşındaki Azerbaycanlı Şahin Nasirov, kemik iliği bağışı için yurt içi ve dışından gelecek umutlu haberi bekliyor.

Bakü'de yaşayan 29 yaşındaki biyoloji öğretmeni Lamiye Musayeva ve oğlu Şahin, Eylül 2020'de akrabalarını ziyaret için İzmir'e geldi.

Anne Musayeva, aniden ateşi yükselen oğlunu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine götürdü. Tetkiklerde küçük çocuğa, löseminin en ağır türü olan Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konuldu.

Ülkesinde JMML hastaları için tedavi imkanı olmadığını öğrenen Musayeva, İzmir'de kalmaya karar verdi. Yeniden aynı hastaneye götürülen minik Şahin'in tedavi masrafları akrabaları ve İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından karşılandı.

Kemoterapi uygulanan Şahin'in sağlığına kavuşabilmesi için kemik iliği nakli yapılması gerekecek. Uygun donör bekleyen küçük Şahin için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKKÖK) başvuru yapıldı.

Anne Lamiye Musayeva, AA muhabirine, oğlunun iyileşmesi için elinden ne gelirse yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kemoterapinin çocuğunu çok yorduğunu belirten Musayeva, şöyle konuştu:

"Doktorlar vücudundaki tüm kanserli hücrelerin temizlendiğini söyledi. Oğlum artık kemik iliği nakil için hazır. Bu süreçte tedavi giderleri için yaklaşık 800 bin lira harcadık. Artık ekonomik olarak da sıkıntıya girdik. Azerbaycan vatandaşı olduğumuz için sağlık giderleri Türkiye tarafından karşılanmıyor. Bir anne olarak kendimi çok çaresiz hissediyorum ancak oğlumu yaşatmak için mücadeleye devam edeceğim."

Azerbaycan'a mutlu bir şekilde dönmeyi hayal eden Musayeva, bunun için de uygun donör aradıklarını vurguladı.

Anne Musayeva, "Türkiye hep Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Biz asırlar boyunca iki devlet tek millet olduk. Umuyorum kemik iliği nakli konusunda Türkiye bize yardımcı olur. TÜRKKÖK vasıtasıyla dünya genelinde oğlum için uygun donör aranmaya başlandı. Bir anne olarak oğlumun sağlığına kavuşmasını çok istiyorum." diye konuştu.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan ise Şahin'in ailesiyle eylül ayı ortalarında tanıştığını anlattı.

Annenin çocuğunu yaşatmak için büyük mücadele verdiğini aktaran Aytan, "Minik Şahin kemoterapiye beklenenden daha kısa sürede yanıt verdi. Maalesef bu hastalığın tek çaresi ilik nakli. Bunun için de uygun donör arayışı başlatıldı. İnşallah umutlu bir haberi alırız." dedi.

Azerbaycanlı minik Şahin uygun donör bekliyor
Azerbaycanlı minik Şahin uygun donör bekliyor
Azerbaycanlı minik Şahin uygun donör bekliyor
Azerbaycanlı minik Şahin uygun donör bekliyor

Türkiye, Lösemi, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı minik Şahin uygun donör bekliyor - Son Dakika


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