Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü - Son Dakika
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Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü

20.08.2022 14:39
Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü

- Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına girdi.

- Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına girdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları yapıldı. Erken mezun olmak isteyen ve sınavlarını istediği gibi veremeyen 100'den fazla Azerbaycanlı öğrenci, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına girdi. Gerekli kontrolleri yapılan öğrenciler daha sonra sınavların yapılacağı sınıflara alındı.

"Sınavlar her tarafta hemen hemen aynı standartta geçiyor"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarını yapmak üzere Bakü'ye geldiğini belirten Prof. Dr. Abdüllatif Acarlıoğlu, "Biz burada sınıfları geziyoruz. Sınavların tıpkı Anadolu Üniversitesi'nde yapıldığı gibi mi, yoksa farklı mı diye raporumuzu veriyoruz. Gezdiğimiz gördüğümüz kadarıyla gerek yurtiçindeki illerde olsun, gerekse yurtdışındaki merkezlerde olsun sınavların Eskişehir gibi yapıldığından mutluyuz. Öğrenciler de memnun. Zaman zaman sınıfları geziyoruz her hangi bir şekilde sorunlarının olup olmadığını soruyoruz. Sınavlar her tarafta hemen hemen aynı standartta geçiyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz de mutluluk duyuyor" dedi.

"100'ün üzerinde öğrencimiz sınavlara katılıyor"

Yaz okulu sınavlarının öğrenciler için fırsat olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Sınav Koordinatörü Yardımcısı Araz Hetemzade, "100'ün üzerinde öğrencimiz sınavlara katılıyor. Bu sınavlar dünyanın farklı coğrafyalarında, Fransa'da Paris'te, Belçika'da Brüksel'de, Almanya'nın 3 farklı şehrinde, Özbekistan'da ve Azerbaycan'da aynı saat, aynı saniyede başladı. Öğrencilerimiz en fazla 5 dersten sınava katılabilirler. Biz de bütün öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Azerbaycan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü - Son Dakika

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