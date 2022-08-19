Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor

19.08.2022 16:51
Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor

- Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor Azerbaycanlı öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor.

- Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor

BAKÜ - Azerbaycanlı öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın Bakü Türk Anadolu Lisesinde yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına girecek olan öğrenciler, hazırlıklarına devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Bürosuna gelen öğrenciler, sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak verimli zaman geçiriyor.

Yaz okulu sınavlarına iyi hazırlandığını belirten Mehriban Hasanova, "Sınavdan istediğim sonuçları alacağıma inanıyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarıma zihin açıklığı arzu ediyorum. Umutlarını asla kaybetmesinler. Bu yola çıktıysak sonuna kadar gidip kazanacağız. İnşallah herkese mezun olmayı arzuluyorum. İnşallah ben ve öğrenci arkadaşlarım istediğimiz sınavdan istediğimiz sonuçla ayrılacağız" dedi.

Sınav nedeniyle heyecanlandığını ifade eden Aydan Musazade, "Yarın yapılacak sınavlara hazırlandık. Sınavlara hazır olmama rağmen hala heyecanlıyım. İnşallah başarılı bir şekilde sınavdan geçeceğim. Diğer bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah herkes kendi arzusuna ulaşır ve mezun olur" ifadelerini kullandı.

Erken mezun olmak isteyen ve sınavı istediği gibi geçemeyen 150'ye yakın öğrenci, yarın 20 Ağustos'ta Bakü Türk Anadolu Lisesinde yaz okulu sınavlarına girecek.

YORUMLAR
500
Kemerhisar Belediye Başkanı Oya'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret Kemerhisar Belediye Başkanı Oya'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret Red Bull sporcusu Ali Türkkan TransAnatolia'nın konuğu olacak Red Bull sporcusu Ali Türkkan TransAnatolia'nın konuğu olacak
Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Azerbaycan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:51:46. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement