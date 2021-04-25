Azerbaycanlı öğrencilerden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycanlı öğrencilerden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

25.04.2021 10:43
Azerbaycanlı öğrencilerden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

Kastamonu Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Tural İsabayli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "Sözde 'Ermeni soykırımı'nı siyasallaştıranlar, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı işledikleri suçlar ve insanlık dışı eylemler hakkında...

Kastamonu Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Tural İsabayli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "Sözde 'Ermeni soykırımı'nı siyasallaştıranlar, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı işledikleri suçlar ve insanlık dışı eylemler hakkında tek kelime etmediler. Sözde "Ermeni soykırımı" yalnızca bir siyasi baskı aracı ve çifte standart politikasının bir tezahürüdür." dedi.

İsabayli, Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler adına, AA muhabirine, Ermeni devletinin her dönem çeşitli provokasyonlara başvurduğunu ifade etti.

Yıllardır Ermeni destekçilerinin bu yolu seçtiğine işaret eden İsabayli, "On yıllardır Ermeni propaganda makinesi ve destekçileri, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı bir 'soykırım' yapıldığını kanıtlamaya ve tüm dünyayı ikna etmeye çalıştılar. Gerçek şu ki, Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok Ermeni, zorlu mücadele koşulları, iç çatışmalar, kıtlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak o dönemde Ermenilerden daha çok Türk'ün öldüğü kasıtlı olarak unutulmaktadır." diye konuştu.

Tarihi uzmanlara bırakmak gerektiğini dile getiren İsabayli, şöyle devam etti:

"Amaç, tarihsel gerçeklerin objektif bir incelemesi ise tarihsel gerçeklik siyasi amaçlarla çarpıtılmamalı ve bu mesele tanınan tarihçilerin yanı sıra bu alanda uzmanlaşmış uluslararası araştırma enstitülerine emanet edilmelidir. Türkiye, arşivlerini tarihçilere açmaya hazır olduğunu defalarca ifade etti ve gerçeği ortaya çıkarmak için ortak bir komisyon kurulmasını önerdi."

"Sözde 'Ermeni soykırımı' çifte standart politikasının bir tezahürüdür"

Ermenistan'ın yayılma politikasını uzun yıllardır sürdürdüğünü vurgulayan İsabayli, "Ermenistan'ın tarihi gerçekleri tahrif etme ve yayılma politikası uzun yıllardır sadece Türkiye'ye karşı değil, Azerbaycan'a karşı da sürdürülmüştür. Yalnızca Mart 1918 soykırımı sırasında 12 binden fazla Azerbaycanlı öldürüldü. 20. yüzyılın bir başka faciası da Hocalı soykırımıdır. 26 Şubat 1992'de Ermeni askeri birlikleri, 7 bin nüfuslu Hocalı kasabasında acımasız bir suç işlemiştir." ifadelerini kullandı.

Saldırgan Ermeni politikasının açık bir tezahürü olan bu suçların uzun yıllardır siyasi ve hukuki değerlendirmesini almamış olmasının, çifte standart politikasının somut örneği olduğunu değerlendiren İsabayli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sözde 'Ermeni soykırımı'nı siyasallaştıranlar, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı işledikleri suçlar ve insanlık dışı eylemler hakkında tek kelime etmediler. Sözde "Ermeni soykırımı" yalnızca bir siyasi baskı aracı ve çifte standart politikasının bir tezahürüdür. 'Tarihsel gerçekleri' arayan güçlerin Doğu Anadolu'da Ermeni milliyetçilerinin işledikleri acımasız cinayetlerin hesabını talep etmeleri iyi olur.

Kastamonu Üniversitesinde eğitim alan Azerbaycanlı öğrenciler olarak Türkiye'ye desteğimizi ifade ediyor, ABD Başkanı Joe Biden'in Ermeni Anma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeğin çarpıtılmasından dolayı üzüntü duyuyoruz. Tarihin tahrif edilmesi, 'tarihi yeniden yazma' girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez. Ülkeler ve halklar arasında hoşgörüsüzlüğü teşvik eden bu tür yaklaşımlar, tek tek bölgelerin ve bir bütün olarak insanlığın sürdürülebilir barışçıl gelişimini tehdit etmektedir."

Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Kastamonu, Soykırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı öğrencilerden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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