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Azerbaycanlı öğrencilerden EGEİD'e ziyaret

47 dakika önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'nu ziyaret etti.

Azerbaycanlı öğrencilerden EGEİD'e ziyaret, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'nu ziyaret etti.


Manisa CBÜ Azerbaycanlı öğrenciler topluluğu EGEİD yönetimini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ile bir araya gelen öğrenciler yaptıkları faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantıda öğrencilerin projelerini dinleyen Başkan Aloğlu, öğrencilerin projelerini geliştirmesi amacıyla fikirlerini sundu. Öğrencilerin dış ticaret konusunda oldukça hevesli ve bilgili olduğunu söyleyen Aloğlu, "Bugün görüyoruz ki Celal Bayar Üniversitemiz'de okuyan Azerbaycanlı kardeşlerimiz ihracata ve ticarete oldukça heyecanlı ve hevesliler. Rektörümüz ve öğretim üyesi hocalarımızla görüşüp göstermiş oldukları doğrultuda hem iş başında eğitim hem de bu vesileyle ticarete ilk adımı atarak staj yapma olanağı düşünülebilir. Tabi ki onları da teşvik etmek amacı ile bu ticaretlerinde bir kar sağlanacak olursa bunu da öğrencilere burs kaynağı yapabiliriz. Kısa vadede ki planlamalarımıza alacağız" diye konuştu. - MANİSA

Celal Bayar, Manisa, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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