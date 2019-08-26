Son Dakika Haberleri: Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti
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Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti

1 saat önce

Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret ettiVAN - Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari ve beraberindeki heyet Van İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti

VAN - Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari ve beraberindeki heyet Van İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Bazı gezi ve ziyaretler için Van'a gelen Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Human Rights Azerbaycan Temsilcisi Dr. İsmayil Ağayev, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari, Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Yöneticisi Sevan Maqari, Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli, Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Van İl Başkanı Müslim Birdal ile birlikte Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri'yi makamında ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari, müftü vekili Emiri'ye Van'a geliş amaçlarını aktardıktan sonra Akdamar Kilisesi ile ilgili bilgi verdi. Heyet, daha sonra karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından müftülükten ayrıldı.

Kafkasya, Müftü, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:06 Kaynak: İHA
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