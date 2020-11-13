Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti - Son Dakika

Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti

13.11.2020 12:41
Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti, System.String[]

ORDU'ya gelin gelen ve 4 yıldır Ünye ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı radyo DJ'i Sima Çetin (34), Karabağ zaferinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

ORDU'ya gelin gelen ve 4 yıldır Ünye ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı radyo DJ'i Sima Çetin (34), Karabağ zaferinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yıllardır bu anı beklediklerini ifade eden Çetin, "30 yıllık toprak mücadelesinin savaşı, 30 günde bitti" dedi.

Ordu'da 4 yıl önce Zeki Çetin ile evlenen Sima Çetin, Ünye ilçesinde yaşamaya başladı. İlçede bir radyoda DJ'lik yapan 2 çocuk annesi Çetin, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı. 30 yıldır toprak mücadelesi verdiklerini belirten Çetin, bu zaferle hasretin son bulduğunu ifade etti.

'ONLAR SAVAŞLARINI ERKEKÇE YAPMIYOR'Ülkesiyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Sima Çetin, Karabağ zaferinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çetin, "Azerbaycan, 30 yıldır toprak mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin ardından Karabağ Zaferi bizleri de mutlu etti. Ben 6 yaşındayken Karabağ'da sivil insanların işkenceler görmesi nedeniyle yıllardır vatan hasreti yaşayarak büyüdük. İnsanlar memleketlerini terk etmek zorunda kaldı. Kendi topraklarımızdan bizi sürgün ettiler. Esirler diri diri yakıldı, siviller öldürüldü, hamile kadınlarımızın karınları yarıldı, insanlar dağlara sürgün edildi. Bunları anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Biz bu zulmü 30 yıl yaşadık. Onlar savaşlarını erkekçe yapmıyorlar, hain saldırılarla yapıyorlar. Son olarak Ermenistan'ın saldırılarıyla Azerbaycan yine topraklarını savunma mücadelesi verdi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev savaş ilan etti. Halk olarak biz de şahit olduk. Bu savaş zaferle sonuçlandı. Gerçekten onur ve gurur verici bir durum. Ben Azerbaycanlı olmaktan gurur duyuyorum. 30 senelik toprak mücadelesi savaşı, 30 günde bitti" diye konuştu.'TÜRKİYE HER ZAMAN BİZİM İÇİN AĞABEY OLMUŞTUR'Türkiye'nin desteğini hissetmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Çetin, "Türkiye her zaman bizim için ağabey olmuştur. Önceleri aramıza girenler oldu ama biz öz kardeşiz. 'Türk'ün Türk'ten başka kardeşi olmaz' derler ya biz öz kardeşiz. Biz çocuklukta Türk şarkıları ve Türk dizileriyle büyüdük. 2020 yılı bizim için kötü başladı ama güzel bitti. Karabağ bize geri döndü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir kez daha gösterdi ki biz iki devlet bir milletiz" dedi.

Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti
Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti
Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti
Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti
Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti

Karabağ, Radyo, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı radyocunun Karabağ sevinci: 30 yıllık mücadele, 30 günde bitti - Son Dakika


Son Dakika

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